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Daily Star: Неймар перечислил 30 тысяч долларов Ришарлисону, чтобы тот свел татуировку с его изображением

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Неймар не оценил новую татуировку своего соотечественника Ришарлисона.
Фото: "Чемпионат"
Как сообщают СМИ, Неймар попросил Ришарлисона убрать татуировку со своим изображением и перечислил нападающему "Тоттенхэма" 30 тысяч долларов для того, чтобы он избавился от изображения на своем теле.

Ранее Ришарлисон сделал новую татуировку, где изображены бразильский форвард Роналдо и Неймар.

Сборная Бразилии провалила ЧМ-2022 в Катаре. Подопечные Тите выбыли на стадии четвертьфинала, проиграв Хорватии (1:1, 4:2 пен.). Отметим, что южноамериканцы не смогли преодолеть барьер 1/4 финала ЧМ второй раз подряд. 25-летний форвард Ришарлисон стал лучшим голеадором бразильской сборной, за 4 матча игрок забил 3 гола. В первом туре группового этапа против Сербии (2:0) нападающий забил гол ножницами. Сейчас он претендует на титул самого красивого мяча на ЧМ-2022.

Источник: Daily Star


Ришарлисон Неймар Сборная Бразилии
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