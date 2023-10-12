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Непомнящий: Марадона с Камеруном был не в форме, особого впечатления не произвел

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Экс-главный тренер сборной Камеруна на ЧМ-1990 Валерий Непомнящий рассказал о матче со сборной Аргентины с полузащитником Диего Марадоной в составе.
Фото: Getty Images
- Какое впечатление произвела игра Диего Марадоны с расстояния тренерской скамьи? Когда говорим о Марадоне, то речь идет о выдающемся игроке на все времена. Если вспоминать матч Камеруна с Аргентиной, то мы понимали, что Марадона был в не лучшей форме, первая игра, плохая готовность, поэтому тогда Марадона особого впечатления не произвел. Я считаю себя счастливым человеком, потому что я видел вживую игру Пеле, Марадоны, Криштиану Роналду, Месси и так далее. Эти имена в футболе на века, - передает слова Непомнящего Metaratings.ru.

80-летний российский специалист Валерий Непомнящий с октября 1988 года по ноябрь 1990 года работал в должности главного тренера сборной Камеруна. По руководством Непомнящего "неукротимые львы" выступили на Чемпионате мира-1990 в Италии, где впервые в истории для африканских сборных пробились в 1/4 финала. Со сборной Аргентины камерунцы выступали в одном квартете на групповом этапе и встретились в матче стартового тура, одержав сенсационную победу со счетом 1:0. Капитан аргентинцев полузащитник Диего Марадона провел полный матч.

Благодаря этой победе и выигрышу 2:1 у сборной Румынии Камерун занял первое место в группе с 4 очками (по двухочковой системе) даже после разгромного поражения от сборной СССР (0:4). В 1/8 финала "неукротимые львы" под руководством Непомнящего победили в дополнительное время сборную Колумбии (2:1 д.в.), в четвертьфинале также в овертайме уступили команде Англии (2:3 д.в.)


Сборная Камеруна Сборная Аргентины Марадона Непомнящий
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