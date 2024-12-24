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Филипп Лам: когда проведение чемпионата мира отдали России и Катару, Европе был нанесён ущерб
Сегодня, 11:41
Экс-защитник "Баварии" и сборной Германии Филипп Лам высказался о проведении ЧМ-2018 в России.
Фото: ТАСС
- Мы были отличными хозяевами Евро-2024. Сплочённость снова была заметна не только в Германии, но и во всей Европе. Все могли это почувствовать летом. А когда турниры отдали России и Катару, Европе был нанесён ущерб. Вот почему важно было провести соревнования в Европе, в демократических странах. Мы увидели, на что способны футбол и спорт, - сказал чемпион мира-2014 в составе сборной Германии в интервью Bayerischer Rundfunk.
Напомним, чемпионат мира 2018 года прошел в 11 российских городах на 12 стадионах. Победителем турнира стала сборная Франции, победившая в финале команду Хорватии.
Сборная Германии на ЧМ-2018 была в одной группе со Швецией, Мексикой и Кореей, однако заняла последнее место и не смогла пробиться в плей-офф. На ЧМ-2022, который прошел в Катаре, сборная Германии также не смогла преодолеть групповую стадию.
На Евро-2024, который прошел летом на полях Германии, немцы дошли до 1/4 финала, где уступили будущим победителям турнира Испании.
Лам выступал за сборную Германии с 2004 по 2014 год. В общей сложности защитник провел за национальную команду 113 матчей и забил пять голов.
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Филипп Лам
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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