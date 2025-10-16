Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Ташуев: "Спартак" берет только иностранных тренеров, это неправильно
8
Главный тренер "Ахмата" высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров
3
Кононов прокомментировал свое возвращение в "Торпедо"
1
Президент РФС заявил, что сборная России прошла бы отбор на ЧМ и Евро
8
КДК РФС вынес решение по делу Сперцяна и Ндонга
21
Главные новости
Матчи
11
Скрыть
Сегодня (3)
Завтра (3)
Вчера (5)
Кубок России
Новости
Торпедо
3 - 0
3
0
Велес
Завершен
Факел
1 - 0
1
0
Урал
Завершен
Черноморец
0 - 1
0
1
Кубань-Холдинг
1 тайм
Кубок России
Новости
Енисей
1 - 1
(П 3 - 5)
1
1
3
5
Уфа
Завершен
Родина
0 - 0
(П 4 - 5)
0
0
4
5
Челябинск
Завершен
Чайка
1 - 3
1
3
КАМАЗ
Завершен
Шинник
1 - 1
(П 3 - 5)
1
1
3
5
Нефтехимик
Завершен
Арсенал Тула
1 - 0
1
0
Сокол
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Овьедо
22:00
Эспаньол
Не начат
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Унион
21:30
Боруссия М
Не начат
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
ПСЖ
21:45
Страсбург
Не начат
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
Президент РФС заявил, что сборная России прошла бы отбор на ЧМ и Евро
Сегодня, 18:20
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что национальная команда могла бы успешно пройти квалификацию на чемпионаты мира и Европы.
Фото: РФС
"Вижу конкурентоспособную сборную, которая, если бы участвовала в отборочных турнирах к чемпионатам мира или Европы, думаю, прошла бы отбор и выступила бы достаточно успешно", - сказал Дюков в интервью
"РИА Новости Спорт"
.
Сборная России
отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
В октябре 2025 года национальная команда провела 2 товарищеских матча. 10 числа Россия встретилась с Ираном на "Волгоград Арене" и одержала победу со счетом 2:1. 14 числа команда выиграла у сборной Боливии, результат матча - 3:0.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Александр Дюков
Сборная России
Опубликовал:
Данил Пелих
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
4
-4