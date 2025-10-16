Матчи Скрыть

Президент РФС заявил, что сборная России прошла бы отбор на ЧМ и Евро

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что национальная команда могла бы успешно пройти квалификацию на чемпионаты мира и Европы.
Фото: РФС
"Вижу конкурентоспособную сборную, которая, если бы участвовала в отборочных турнирах к чемпионатам мира или Европы, думаю, прошла бы отбор и выступила бы достаточно успешно", - сказал Дюков в интервью "РИА Новости Спорт".

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В октябре 2025 года национальная команда провела 2 товарищеских матча. 10 числа Россия встретилась с Ираном на "Волгоград Арене" и одержала победу со счетом 2:1. 14 числа команда выиграла у сборной Боливии, результат матча - 3:0.

