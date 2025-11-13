Новости
Главные
Читаемые
Комментируемые
Гурцкая назвал сумму компенсации, которую "Спартак" выплатит Станковичу
Соболев рассказал, что мог перейти в клуб АПЛ
4
Глебов - о ничьей с Перу: атмосфера не очень радостная
1
Соболев - о переходе в "Зенит": я счастлив
28
КДК РФС оштрафовал "Спартак" за неявку Станковича на пресс-конференцию
6
Матчи
18
Скрыть
Сегодня (11)
Завтра (6)
Вчера (1)
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Норвегия
4 - 1
4
1
Эстония
Завершен
Азербайджан
0 - 2
0
2
Исландия
Завершен
Армения
0 - 1
0
1
Венгрия
Завершен
Англия
2 - 0
2
0
Сербия
Завершен
Андорра
0 - 1
0
1
Албания
Завершен
Ирландия
2 - 0
2
0
Португалия
Завершен
Франция
4 - 0
4
0
Украина
Завершен
Молдова
0 - 2
0
2
Италия
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Македония
0 - 0
0
0
Латвия
Завершен
Литва
0 - 0
0
0
Израиль
Завершен
Чехия
1 - 0
1
0
Сан-Марино
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
1 - 1
1
1
Перу
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Финляндия
20:00
Мальта
Не начат
Польша
22:45
Нидерланды
Не начат
Хорватия
22:45
Фарерские острова
Не начат
Гибралтар
22:45
Черногория
Не начат
Люксембург
22:45
Германия
Не начат
Словакия
22:45
Северная Ирландия
Не начат
Италия выиграла у Молдавии в отборочном матче ЧМ-2026
Сегодня, 00:46
Сборная Италии одержала победу над Молдавией со счетом 2:0.
Фото: Getty Images
Голами в матче отличились защитник Джанлука Манчини и нападающий Франческо Эспозито.
Квалификация ЧМ-2026
Группа I. 9 тур
Голы
: Манчини, 88, Эспозито, 90+3.
Молдова
: Кожухарь, Рябчук (Бытка, 55), Думбрэвану, Крэчун, Штефан, Ревенко, Ионицэ, Рацэ (Бодиштяну, 74), Перчун (Богачук, 61), Постолаки (Домашкан, 55), Николэеску (Фратя, 74).
Италия
: Викарио, Камбьязо (Димарко, 74), Буонджорно, Манчини, Белланова, Тонали, Кристанте, Дзакканьи (Фраттези, 82), Распадори (Эспозито, 65), Орсолини (Политано, 74), Скамакка (Ретеги, 65).
Предупреждения
: Думбрэвану, 2, Ревенко, 28, Штефан, 90+5.
Чемпионат Италии
Сборная Молдавии
Опубликовал:
Данил Пелих
