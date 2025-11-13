Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
4 - 1 4 1
ЭстонияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
ИсландияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Англия
2 - 0 2 0
СербияЗавершен
Андорра
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Ирландия
2 - 0 2 0
ПортугалияЗавершен
Франция
4 - 0 4 0
УкраинаЗавершен
Молдова
0 - 2 0 2
ИталияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
ЛатвияЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен

Италия выиграла у Молдавии в отборочном матче ЧМ-2026

Сборная Италии одержала победу над Молдавией со счетом 2:0.
Фото: Getty Images
Голами в матче отличились защитник Джанлука Манчини и нападающий Франческо Эспозито.

Квалификация ЧМ-2026

Группа I. 9 тур

Голы: Манчини, 88, Эспозито, 90+3.

Молдова: Кожухарь, Рябчук (Бытка, 55), Думбрэвану, Крэчун, Штефан, Ревенко, Ионицэ, Рацэ (Бодиштяну, 74), Перчун (Богачук, 61), Постолаки (Домашкан, 55), Николэеску (Фратя, 74).

Италия: Викарио, Камбьязо (Димарко, 74), Буонджорно, Манчини, Белланова, Тонали, Кристанте, Дзакканьи (Фраттези, 82), Распадори (Эспозито, 65), Орсолини (Политано, 74), Скамакка (Ретеги, 65).

Предупреждения: Думбрэвану, 2, Ревенко, 28, Штефан, 90+5.

