Стало известно состояние Эриксена после потери сознания на поле

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен избежал серьёзных последствий после инцидента в товарищеском матче против Украины. О состоянии футболиста сообщила пресс-служба национальной команды.
Фото: Getty Images
Ранее хавбек потерял сознание незадолго до окончания встречи, из-за чего игра была остановлена и впоследствии завершена досрочно. На тот момент датчане вели в счёте - 2:1. В сборной Дании отметили, что сейчас Эриксен чувствует себя хорошо. Футболист находится под наблюдением врачей и получает необходимую помощь.

Для 34-летнего игрока это уже второй подобный эпизод в карьере после драматического случая на чемпионате Европы 2021 года, когда он перенёс остановку сердца во время матча с Финляндией.

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