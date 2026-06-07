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Мостовой - об Эриксене: это страшно и ужасно
Вчера, 23:54
Александр Мостовой отреагировал на инцидент с Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время товарищеского матча Дании против Украины.
Фото: Getty Images
Эксперт считает, что в подобных ситуациях здоровье должно оставаться главным приоритетом.
- Обалдеть. Это страшно. Ужасно. Мы ещё после первого связанного с ним случая были все в шоке. Ещё в большем шоке все были, когда он решил возобновить карьеру. Риск-то все равно был. Врачи должны за него решать вопрос о продолжении карьеры, - цитирует Мостового
"Спорт-Экспресс"
.
Ранее врач сборной Дании сообщил, что во время инцидента сработал кардиостимулятор, установленный Эриксену после остановки сердца на Евро-2020. Сейчас 34-летний футболист находится под наблюдением медиков.
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Александр Мостовой
Кристиан Эриксен
Сборная Дании
Сборная Украины
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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