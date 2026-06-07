Мостовой - об Эриксене: это страшно и ужасно

Александр Мостовой отреагировал на инцидент с Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время товарищеского матча Дании против Украины.



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- Обалдеть. Это страшно. Ужасно. Мы ещё после первого связанного с ним случая были все в шоке. Ещё в большем шоке все были, когда он решил возобновить карьеру. Риск-то все равно был. Врачи должны за него решать вопрос о продолжении карьеры, - цитирует Мостового "Спорт-Экспресс"

Ранее врач сборной Дании сообщил, что во время инцидента сработал кардиостимулятор, установленный Эриксену после остановки сердца на Евро-2020. Сейчас 34-летний футболист находится под наблюдением медиков. Эксперт считает, что в подобных ситуациях здоровье должно оставаться главным приоритетом.Ранее врач сборной Дании сообщил, что во время инцидента сработал кардиостимулятор, установленный Эриксену после остановки сердца на Евро-2020. Сейчас 34-летний футболист находится под наблюдением медиков.