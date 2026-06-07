Гол Эдегора спас Норвегию от поражения в матче с Марокко

Сборные Марокко и Норвегии не выявили победителя в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года.

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Встреча завершилась со счётом 1:1. Марокканцы вышли вперёд уже на восьмой минуте благодаря точному удару Браима Диаса.



Норвежская команда смогла уйти от поражения во второй половине встречи. На 75-й минуте капитан команды Мартин Эдегор восстановил равновесие и установил окончательный результат матча.



На групповом этапе чемпионата мира Марокко сыграет против Бразилии, Шотландии и Гаити, а соперниками Норвегии станут Франция, Сенегал и Ирак.