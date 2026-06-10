Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу на ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta представил обновлённый прогноз на исход чемпионата мира 2026 года, который стартует уже 11 июня в США, Канаде и Мексике.

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Главным претендентом на победу по-прежнему остаётся сборная Испании. Действующие чемпионы Европы получили 16% вероятности на завоевание титула. Следом расположились Франция и Англия, чьи шансы оцениваются в 12,9% и 10,8% соответственно.



Действующий чемпион мира Аргентина занимает четвёртую строчку рейтинга. Вероятность нового триумфа южноамериканской команды составляет 10,1%.



Замыкает пятёрку главных фаворитов Португалия. После обновления модели её шансы на победу выросли до 7,1%. Также улучшились позиции сборной Германии, показатель которой увеличился с 5,1% до 5,9%.