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Колосков- о матче Мексика - ЮАР: выключил телевизор, потому что игра напомнила мне чемпионат России
Сегодня, 11:23
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о матче-открытия ЧМ-2026.
Фото: РФС
По словам Колоскова, ему не понравилась игра в матче Мексика - ЮАР, а футболисты были плохо подготовлены технически.
- Я посмотрел первый тайм и выключил телевизор, потому что игра напомнила мне наш чемпионат России.
Много агрессии, ошибок, низкий уровень технической подготовленности футболистов, сплошные нарушения, непонятные забросы. Было скучно, лучше поберечь свои нервы, - цитирует Колоскова
ТАСС
.
В первом матче чемпионата мира 2026 года сборная Мексики приняла на стадионе "Ацтека" в Мехико национальную команду ЮАР. Встреча завершилась победой южноамериканской сборной со счетом 2:0. В этой встрече главный арбитр показал три прямые красные карточки: две - футболистам ЮАР, одну - футболисту сборной Мексики.
По итогам первого тура группового этапа Мексика занимает первое место в группе А с 3 набранными очками, на второй строчке располагается Южная Корея с таким же количеством баллов, тройку замыкает Чехия с 0 очков, а на последней строчке располагается ЮАР, также не набравший очков.
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Вячеслав Колосков
Сборная Мексики
Сборная ЮАР
Чемпионат России РПЛ
Опубликовал:
Даниил Нахлёсткин
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