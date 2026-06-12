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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Южная Корея
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Канада
22:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Колосков- о матче Мексика - ЮАР: выключил телевизор, потому что игра напомнила мне чемпионат России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о матче-открытия ЧМ-2026.
Фото: РФС
По словам Колоскова, ему не понравилась игра в матче Мексика - ЮАР, а футболисты были плохо подготовлены технически.

- Я посмотрел первый тайм и выключил телевизор, потому что игра напомнила мне наш чемпионат России.

Много агрессии, ошибок, низкий уровень технической подготовленности футболистов, сплошные нарушения, непонятные забросы. Было скучно, лучше поберечь свои нервы, - цитирует Колоскова ТАСС.

В первом матче чемпионата мира 2026 года сборная Мексики приняла на стадионе "Ацтека" в Мехико национальную команду ЮАР. Встреча завершилась победой южноамериканской сборной со счетом 2:0. В этой встрече главный арбитр показал три прямые красные карточки: две - футболистам ЮАР, одну - футболисту сборной Мексики.

По итогам первого тура группового этапа Мексика занимает первое место в группе А с 3 набранными очками, на второй строчке располагается Южная Корея с таким же количеством баллов, тройку замыкает Чехия с 0 очков, а на последней строчке располагается ЮАР, также не набравший очков.

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