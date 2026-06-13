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Кирьяков оценил шансы Кюрасао в матче с Германией

Сборная Германии не должна испытать серьёзных проблем в стартовом матче чемпионата мира против Кюрасао.
Фото: Getty Images
Такого мнения придерживается российский тренер Сергей Кирьяков, оценивший расклад сил перед предстоящей встречей.

- Шансов у Кюрасао никаких. Немцам нужен хороший старт - крупная победа. Быстрый гол может предрешить очень крупную победу. Если Кюрасао продержится дольше, голов будет чуть меньше, - передаёт слова Кирьякова "Советский спорт".

Поединок между Германией и Кюрасао состоится 14 июня. Для обеих команд эта встреча станет первой на нынешнем мировом первенстве, которое принимают США, Канада и Мексика.

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