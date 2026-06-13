Президент Бразилии обратился к сборной перед стартом ЧМ-2026

В преддверии старта сборной Бразилии на чемпионате мира - 2026 к команде обратился президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.



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- Наши футболисты обязаны сражаться в каждом матче и помнить о народе Бразилии. Нашей стране нужен шестой титул чемпионов мира. Сборная Бразилии участвует в турнире не просто для того, чтобы бороться за победу, а чтобы забрать трофей, - сказал президент в видео, опубликованном в его соцсетях.

Глава государства заявил, что национальная команда должна бороться не просто за успешное выступление, а за завоевание трофея.Бразильцы начнут выступление на турнире матчем против Марокко. Встреча состоится в ночь на 14 июня и стартует в 01:00 по московскому времени.