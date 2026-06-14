Радимов отреагировал на попадание Дугласа Сантоса в старт сборной Бразилии

Владислав Радимов высоко оценил попадание Дугласа Сантоса в стартовый состав сборной Бразилии на матч чемпионата мира - 2026 с командой Марокко.

Фото: ФК "Зенит"

- Появление Дугласа Сантоса в стартовом составе сборной Бразилии на ЧМ - это успех не только для "Зенита", но и всей РПЛ, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".