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Радимов отреагировал на попадание Дугласа Сантоса в старт сборной Бразилии

Владислав Радимов высоко оценил попадание Дугласа Сантоса в стартовый состав сборной Бразилии на матч чемпионата мира - 2026 с командой Марокко.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению бывшего футболиста "Зенита", это достижение имеет значение не только для петербургского клуба, но и для всего российского футбола.

- Появление Дугласа Сантоса в стартовом составе сборной Бразилии на ЧМ - это успех не только для "Зенита", но и всей РПЛ, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

Экс-полузащитник признался, что не ожидал увидеть защитника петербуржцев в основе "селесао". Он подчеркнул, что ещё несколько лет назад подобный сценарий казался практически невозможным.

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