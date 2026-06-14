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Стало известно состояние Ямаля перед первым матчем ЧМ-2026

Сборная Испании получила хорошие новости перед стартом чемпионата мира - 2026.
Фото: Getty Images
Как пишет Radio Estadio, вингер Ламин Ямаль полностью восстановился после травмы и уже тренируется в общей группе национальной команды. Сообщается, что 18-летний футболист в субботу отработал полноценное занятие вместе с партнёрами по сборной.

Напомним, вингер не выходил на поле с апреля после повреждения, полученного в игре "Барселоны" против "Сельты". Из-за травмы он был вынужден досрочно завершить клубный сезон.

Свой путь на чемпионате мира команда Луиса де ла Фуэнте начнёт 15 июня встречей со сборной Кабо-Верде.

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