Мовсисян впечатлён игрой сборной США на старте ЧМ-2026

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- Игроки США полностью доминировали над Парагваем. Мне кажется, американские футболисты провели против парагвайцев свой лучший матч, сыграв настолько хорошо, насколько они могут, - приводит слова Мовсисяна "РБ Спорт"

По его мнению, американцы показали свой максимум в стартовом матче чемпионата мира - 2026.Благодаря победе сборная США набрала три очка и возглавила группу D после первого тура.Напомним, что мундиаль проходит сразу в трёх странах. Впервые участие в турнире принимают сразу 48 сборных.