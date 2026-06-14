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США
4 - 1 4 1
ПарагвайЗавершен
Катар
1 - 1 1 1
ШвейцарияЗавершен

Мовсисян впечатлён игрой сборной США на старте ЧМ-2026

Экс-игрок "Спартака" Юра Мовсисян прокомментировал победу сборной США над Парагваем.
Фото: ФИФА
По его мнению, американцы показали свой максимум в стартовом матче чемпионата мира - 2026.

- Игроки США полностью доминировали над Парагваем. Мне кажется, американские футболисты провели против парагвайцев свой лучший матч, сыграв настолько хорошо, насколько они могут, - приводит слова Мовсисяна "РБ Спорт".

Благодаря победе сборная США набрала три очка и возглавила группу D после первого тура.

Напомним, что мундиаль проходит сразу в трёх странах. Впервые участие в турнире принимают сразу 48 сборных.

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