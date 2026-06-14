Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
4 - 1 4 1
ПарагвайЗавершен
Катар
1 - 1 1 1
ШвейцарияЗавершен

Винисиус спас Бразилию от поражения в первом тайме

Завершился первый тайм матча группового этапа чемпионата мира - 2026 между сборными Бразилии и Марокко.
Фото: ФИФА
К перерыву команды обменялись голами - на табло горит счёт 1:1.

Марокканцы открыли счёт на 21-й минуте встречи. Исмаэль Сайбари воспользовался своим моментом и эффектно перебросил голкипера бразильцев Алисона.

Однако ещё до перерыва "селесао" сумели восстановить равновесие. На 32-й минуте отличился Винисиус Жуниор.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится