Винисиус спас Бразилию от поражения в первом тайме

Завершился первый тайм матча группового этапа чемпионата мира - 2026 между сборными Бразилии и Марокко.

Фото: ФИФА

К перерыву команды обменялись голами - на табло горит счёт 1:1.



Марокканцы открыли счёт на 21-й минуте встречи. Исмаэль Сайбари воспользовался своим моментом и эффектно перебросил голкипера бразильцев Алисона.



Однако ещё до перерыва "селесао" сумели восстановить равновесие. На 32-й минуте отличился Винисиус Жуниор.