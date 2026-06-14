Мовсисян назвал трёх главных фаворитов чемпионата мира

Юра Мовсисян назвал сборные, которые считает основными претендентами на победу на чемпионате мира - 2026.



Фото: ФИФА





- Главными фаворитами чемпионата мира, на мой взгляд, являются национальные команды Португалии, Испании и Франции, - передаёт слова Мовсисяна "РБ Спорт"

Напомним, мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. По мнению бывшего нападающего сборной Армении, сразу три европейские команды имеют наилучшие шансы завоевать трофей.Напомним, мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.