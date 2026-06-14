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Мовсисян назвал трёх главных фаворитов чемпионата мира

Юра Мовсисян назвал сборные, которые считает основными претендентами на победу на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
По мнению бывшего нападающего сборной Армении, сразу три европейские команды имеют наилучшие шансы завоевать трофей.

- Главными фаворитами чемпионата мира, на мой взгляд, являются национальные команды Португалии, Испании и Франции, - передаёт слова Мовсисяна "РБ Спорт".

Напомним, мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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