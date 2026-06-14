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Анчелотти выпустил второго игрока "Зенита" в матче с Марокко

Во втором тайме матча чемпионата мира - 2026 между Бразилией и Марокко на поле одновременно оказались сразу два футболиста "Зенита".
Фото: Getty Images
На 62-й минуте Карло Анчелотти выпустил на замену Луиса Энрике, который присоединился к уже находившемуся на поле Дугласу Сантосу.

На момент публикации счёт в матче остаётся ничейным - 1:1. Оба гола были забиты по ходу первого тайма.

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