Форвард сборной Швейцарии повторил уникальное достижение Дзюбы на чемпионатах мира

Нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо вошёл в число авторов уникального достижения на чемпионатах мира.

Фото: ФИФА

Форвард отметился голом в матче первого тура ЧМ-2026 против Катара и установил редкий статистический показатель.



Как сообщает Mister Chip, Эмболо стал лишь третьим футболистом в истории мировых первенств, чьи первые три мяча на турнире были забиты сборным из трёх разных конфедераций. Ранее швейцарец поражал ворота Камеруна и Сербии на чемпионате мира 2022 года, а теперь отличился и в игре с Катаром.



До Эмболо подобное достижение покорялось только Хамесу Родригесу на ЧМ-2014 и Артёму Дзюбе на домашнем мировом первенстве 2018 года. Российский футболист забивал Саудовской Аравии, Египту и Испании.



Напомним, матч между сборными Катара и Швейцарии завершился вничью со счётом 1:1, а Эмболо открыл счёт, реализовав пенальти.