Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
1 - 1 1 1
МароккоЗавершен
Гаити
0 - 0 0 0
Шотландия1 тайм
Австралия
07:00
ТурцияНе начат
Германия
20:00
КюрасаоНе начат
Нидерланды
23:00
ЯпонияНе начат

Форвард сборной Швейцарии повторил уникальное достижение Дзюбы на чемпионатах мира

Нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо вошёл в число авторов уникального достижения на чемпионатах мира.
Фото: ФИФА
Форвард отметился голом в матче первого тура ЧМ-2026 против Катара и установил редкий статистический показатель.

Как сообщает Mister Chip, Эмболо стал лишь третьим футболистом в истории мировых первенств, чьи первые три мяча на турнире были забиты сборным из трёх разных конфедераций. Ранее швейцарец поражал ворота Камеруна и Сербии на чемпионате мира 2022 года, а теперь отличился и в игре с Катаром.

До Эмболо подобное достижение покорялось только Хамесу Родригесу на ЧМ-2014 и Артёму Дзюбе на домашнем мировом первенстве 2018 года. Российский футболист забивал Саудовской Аравии, Египту и Испании.

Напомним, матч между сборными Катара и Швейцарии завершился вничью со счётом 1:1, а Эмболо открыл счёт, реализовав пенальти.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится