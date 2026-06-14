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Бразилия не смогла победить в первом туре чемпионата мира

Сборная Бразилии поделила очки Марокко в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Первыми отличились марокканцы. На 21-й минуте Исмаэль Сайбари воспользовался своим шансом и перебросил голкипера бразильцев Алисона. Ещё до перерыва "селесао" восстановили равновесие усилиями Винисиуса Жуниора, который поразил ворота соперника на 32-й минуте. Во втором тайме счёт не изменился.

В составе сборной Бразилии участие в игре приняли два футболиста "Зенита" - Дуглас Сантос и Луис Энрике.

Группа С. 1 тур

Голы: Винисиус Жуниор, 32 - Сайбари, 21.

Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Габриэль, Ибаньес (Данило, 46), Дуглас Сантос, Каземиро (Фабиньо, 46), Бруно Гимараэс (Данило Сантос, 80), Рафинья, Лукас Пакета (Луис Энрике, 61), Винисиус Жуниор, Игор Тиаго (Матеус Кунья, 62).

Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи (Салах-Эддин, 80), Диоп, Риад, Унаи (Эль-Мурабет, 65), Эль-Ханнус (Амаймуни-Эчгуяб, 80), Эль-Айнауи, Буадди, Сайбари (Рахими, 89), Браим Диас (Тальби, 65).

Предупреждения: Каземиро, 37, Ибаньес, 43.

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