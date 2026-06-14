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"Зенит" обошёл европейских грандов по представительству в сборной Бразилии

"Зенит" стал самым представленным клубом в составе сборной Бразилии по ходу стартового поединка команды на чемпионате мира - 2026 против Марокко.
Фото: ФИФА
Во втором тайме рулевой "селесао" Карло Анчелотти выпустил на замену Луиса Энрике. Таким образом, вместе с Дугласом Сантосом, который начал игру в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут, на поле одновременно находились сразу два игрока петербургского клуба.

По этому показателю "Зенит" опередил ряд ведущих европейских команд. От "Реала", "ПСЖ", "Барселоны", "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" в составе бразильской сборной на поле в тот момент находилось по одному представителю.

Напомним, встреча Бразилии и Марокко завершилась вничью со счётом 1:1.

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