Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
1 - 1 1 1
МароккоЗавершен
Гаити
0 - 1 0 1
ШотландияЗавершен
Австралия
2 - 0 2 0
ТурцияЗавершен
Германия
7 - 1 7 1
КюрасаоЗавершен
Нидерланды
23:00
ЯпонияНе начат

Булыкин высказался об игре Дугласа Сантоса против Марокко

Дмитрий Булыкин не стал придавать большого значения высоким оценкам Дугласа Сантоса после матча сборной Бразилии с Марокко на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
По мнению экс-игрока сборной России, главным показателем остаются результат встречи и официальное признание лучшего игрока.

- Важно то, кто стал официально лучшим игроком матча. Сантос им не стал, поэтому чего говорить о нём? Оценки в порталах любые могут быть, но запоминают только результат и лучшего игрока встречи, - цитирует Булыкина "Советский спорт".

Защитник "Зенита" провёл на поле все 90 минут и помог бразильцам избежать поражения в стартовом матче турнира. Встреча завершилась со счётом 1:1, а лучшим игроком был признан автор гола Винисиус Жуниор.

Кроме Дугласа Сантоса, участие в игре принял ещё один представитель петербургского клуба. Луис Энрике появился на поле после перерыва.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится