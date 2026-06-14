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Нидерланды
23:00
ЯпонияНе начат

Погребняк спрогнозировал исход матча Нидерланды - Япония

Павел Погребняк с осторожностью оценил перспективы сборной Нидерландов перед матчем с Японией на чемпионате мира - 2026.
Фото: Getty Images
Бывший форвард "Зенита" и национальной команды России признался, что пока не увидел от голландцев игры, которая позволяла бы считать их безоговорочными фаворитами.

- Я смотрел их игру с Узбекистаном, но они меня не впечатлили. Победили на классе, но им было трудновато. Не знаю, чего ждать от этой игры. Может быть и ничья, - цитирует Погребняка "Спорт-Экспресс".

Поединок между Нидерландами и Японией состоится вечером 14 июня. Команды проведут свой первый матч на нынешнем мировом первенстве.

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