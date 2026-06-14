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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
1 - 1 1 1
МароккоЗавершен
Гаити
0 - 1 0 1
ШотландияЗавершен
Австралия
2 - 0 2 0
ТурцияЗавершен
Германия
7 - 1 7 1
КюрасаоЗавершен
Нидерланды
23:00
ЯпонияНе начат

Гусев объяснил, почему его не удивила игра Марокко против Бразилии

Бывший главный тренер "Динамо" Ролан Гусев в интервью Rusfootball.info признался, что не считает выступление сборной Марокко в матче против Бразилии неожиданностью.
Фото: ФИФА
- На первых порах чемпионат мира оправдывает ожидания?

- С учетом того, что слишком много команд среднего уровня, вполне. Но для меня самым оптимальным форматом был чемпионат мира с 24 сборными.

- С точки зрения футбольной науки все больше уходит от чемпионата Европы и Лиги чемпионов?

- Скорее так. Воспринимаю его, как некие открытия. Чемпионат для маленьких стран, так скажем.

- Лучший на данный момент с точки зрения качества?

- Бразилия – Марокко. Особых сомнений, что марокканцы окажут сопротивление, не было. Но что так оставят Бразилию без мяча, мало кто ждал. Очень быстрые, хорошо готовы физически. Все хорошо контролировали, но Винисус исполнил. Бразилия стоячая. Мы понимаем, что там совсем не та команда, что была с Роналдо, Ривалдо, Кафу и иже с ними. Ну, и Штаты впечатлили. Но тут совсем в одностороннем порядке.

- Главный пока сюрприз?

- Такого прямо сюрприза-сюрприза нет. Все ожидаемо.

- Ваши прогнозы на пятый игровой день?

- Голландия – Япония – 2:2. Кот Д Ивуар – Эквадор - 2:0. Швеция слабая. Поставлю на Тунис 2:1.

- На что условно могла бы претендовать сборная России образца 2018-го года, или в вашу игроцкую бытность?

- Честно говоря, вообще не люблю эти временные сравнения. Нынешняя точно не была бы мальчиком для битья. Но вопрос, какая группа попалась бы. Так из большинства со второго места должны выходить.

Автор Михаил Пукшанский

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