Гусев объяснил, почему его не удивила игра Марокко против Бразилии

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- С учетом того, что слишком много команд среднего уровня, вполне. Но для меня самым оптимальным форматом был чемпионат мира с 24 сборными.- Скорее так. Воспринимаю его, как некие открытия. Чемпионат для маленьких стран, так скажем.- Бразилия – Марокко. Особых сомнений, что марокканцы окажут сопротивление, не было. Но что так оставят Бразилию без мяча, мало кто ждал. Очень быстрые, хорошо готовы физически. Все хорошо контролировали, но Винисус исполнил. Бразилия стоячая. Мы понимаем, что там совсем не та команда, что была с Роналдо, Ривалдо, Кафу и иже с ними. Ну, и Штаты впечатлили. Но тут совсем в одностороннем порядке.- Такого прямо сюрприза-сюрприза нет. Все ожидаемо.- Голландия – Япония – 2:2. Кот Д Ивуар – Эквадор - 2:0. Швеция слабая. Поставлю на Тунис 2:1.- Честно говоря, вообще не люблю эти временные сравнения. Нынешняя точно не была бы мальчиком для битья. Но вопрос, какая группа попалась бы. Так из большинства со второго места должны выходить.