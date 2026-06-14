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Губерниев допустил выход Узбекистана в финал чемпионата мира

Дмитрий Губерниев с оптимизмом смотрит на перспективы сборной Узбекистана на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Телеведущий не только допустил выход команды из группы, но и в шутливой форме замахнулся для неё на куда более серьёзный результат.

- Более того, я думаю, что они вообще могут сыграть в финале мундиаля - все возможно. Лично я буду болеть за эту сборную. Жду финал Узбекистан - Нидерланды, - приводит слова Губерниева "РБ Спорт".

На групповом этапе команда сыграет с Колумбией, Португалией и ДР Конго. Первый матч узбекистанцы проведут 18 июня против колумбийцев.

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