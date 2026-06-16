Сборная Туниса объявила имя нового главного тренера

Сборная Туниса определилась с новым главным тренером команды после увольнения француза Сабри Лямуши, последовавшего за поражением от Швеции (1:5) в первом туре чемпионата мира 2026 года.

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Новым наставником тунисцев стал француз Эрве Ренар, наиболее известный по работе со сборной Саудовской Аравии (2019–2023, 2024–2026). Ренар будет руководить командой минимум до конца ЧМ-2026, а затем Тунисская федерация футбола проведёт со специалистом переговоры на предмет продолжения или прекращения сотрудничества.



Во 2-м туре группового этапа мирового первенства Тунис сыграет с Японией. Встреча состоится 21 июня на "Эстадио BBVA" в Гуадалупе, штат Нуэво-Леон, Мексика. Начало — в 07:00 мск.