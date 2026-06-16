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Черышев объяснил, почему ничья с Кабо-Верде — это плюс для Испании

Бывший футболист, главный тренер таджикистанского "Равшана" Дмитрий Черышев прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Кабо-Верде.
Фото: Getty Images
По мнению Черышева, для испанцев эта ничья является не только потерей очков, но и в определённой степени позитивным моментом.

"Удивительный результат. Мы никогда не обсуждали, что Кабо-Верде играет в хороший и интересный футбол.

Для сборной Испании это потеря очков. Однако для них такой результат — огромный плюс. Будут более дисциплинированы и собраны в дальнейших играх", — отметил Черышев в разговоре с "Чемпионатом".

Во втором туре группового этапа Испания сыграет с Саудовской Аравией, Кабо-Верде встретится с Уругваем.

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