Семшов считает, что Аргентина не сможет победить Алжир

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Думаю, что первая игра для Аргентины может быть, как и на прошлом чемпионате мира, сложноватой. Поэтому мне кажется, они не смогут выиграть. Склоняюсь к тому, что матч закончится со счетом 1:1", - сказал Семшов "Спорт-Экспрессу"

Игорь Семшов предполагает, что предстоящий матч завершится ничьей со счетом 1:1."Многое будет зависеть от состояния Месси. Алжир может преподнести сюрприз поначалу.Завтра, 17 июня, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 состоится матч между сборными Аргентины и Алжира. Встреча пройдет на стадионе "Эрроухед" в США. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.Южноамериканская национальная команда потерпела поражение от Саудовской Аравии в первом туре группового этапа ЧМ-2022.