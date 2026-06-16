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Саудовская Аравия
1 - 1 1 1
УругвайЗавершен
Иран
2 - 2 2 2
Новая ЗеландияЗавершен
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22:00
СенегалНе начат

Семшов считает, что Аргентина не сможет победить Алжир

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящем матче Аргентины и Алжира.
Фото: Getty Images
Игорь Семшов предполагает, что предстоящий матч завершится ничьей со счетом 1:1.

"Многое будет зависеть от состояния Месси. Алжир может преподнести сюрприз поначалу.

Думаю, что первая игра для Аргентины может быть, как и на прошлом чемпионате мира, сложноватой. Поэтому мне кажется, они не смогут выиграть. Склоняюсь к тому, что матч закончится со счетом 1:1", - сказал Семшов "Спорт-Экспрессу".

Завтра, 17 июня, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 состоится матч между сборными Аргентины и Алжира. Встреча пройдет на стадионе "Эрроухед" в США. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.

Южноамериканская национальная команда потерпела поражение от Саудовской Аравии в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

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