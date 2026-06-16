Бывший футболист ЦСКА назвал фаворитов чемпионата мира

На старте чемпионата мира делать далеко идущие выводы ещё рано, однако Александр Гришин уже выделил сборные, которые, по его мнению, способны добраться до титула.

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- Я думаю, что за чемпионство будут бороться сборные Испании, Франции и Аргентины. И, может быть, сборная Англии, потому что она тоже неплохо играла в товарищеских матчах перед чемпионатом мира, - приводит слова Гришина РИА Новости

Мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике. Победитель турнира станет известен 19 июля, когда состоится финальный матч. По мнению экс-футболиста, наиболее высокие шансы на титул сохраняют сборные Испании, Франции и Аргентины. Также в число фаворитов он включил Англию.Мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике. Победитель турнира станет известен 19 июля, когда состоится финальный матч.