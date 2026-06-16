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Сёмин считает, что фавориты ещё не показали свой максимум на ЧМ-2026

Стартовые матчи чемпионата мира - 2026 не позволяют в полной мере оценить потенциал главных фаворитов турнира. Такое мнение высказал экс-рулевой "Локомотива" Юрий Сёмин.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам специалиста, ведущие национальные команды пока не демонстрируют свой максимум, поскольку стараются грамотно распределить силы на длинной дистанции турнира.

- Ведущие сборные играют не в полную силу. Берегут силы и эмоции на дальнейшие матчи. Думаю, ведущие сборные пока не будут хорошо играть. Они должны играть немного позже, - приводит слова Сёмина "Чемпионат".

Тренер считает, что наиболее качественный футбол от фаворитов болельщики увидят на более поздних стадиях соревнований, когда цена каждой ошибки станет значительно выше.

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