Сёмин считает, что фавориты ещё не показали свой максимум на ЧМ-2026

Фото: ФК "Локомотив"

- Ведущие сборные играют не в полную силу. Берегут силы и эмоции на дальнейшие матчи. Думаю, ведущие сборные пока не будут хорошо играть. Они должны играть немного позже, - приводит слова Сёмина "Чемпионат"

По словам специалиста, ведущие национальные команды пока не демонстрируют свой максимум, поскольку стараются грамотно распределить силы на длинной дистанции турнира.Тренер считает, что наиболее качественный футбол от фаворитов болельщики увидят на более поздних стадиях соревнований, когда цена каждой ошибки станет значительно выше.