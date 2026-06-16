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Сёмин оценил игру Мохеби на чемпионате мира

Гол полузащитника "Ростова" Мохаммада Мохеби в матче чемпионата мира - 2026 не остался без внимания Юрия Сёмина. Экс-наставник "Локомотива" отметил успешное выступление игроков РПЛ на международной арене.
Фото: Getty Images
По мнению специалиста, тот факт, что футболисты российских клубов играют заметные роли в своих национальных командах, говорит о высоком уровне чемпионата России.

- Приятно то, что футболисты из нашей лиги выступают на главных ролях в сборных. Помимо Мохеби, вчера играл Ленини - и играл прекрасно. Это говорит о том, что квалификация РПЛ высокая, - приводит слова Сёмина "Чемпионат".

Напомним, в матче первого тура группового этапа сборная Ирана сыграла вничью с Новой Зеландией со счётом 2:2.

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