Сёмин оценил игру Мохеби на чемпионате мира

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- Приятно то, что футболисты из нашей лиги выступают на главных ролях в сборных. Помимо Мохеби, вчера играл Ленини - и играл прекрасно. Это говорит о том, что квалификация РПЛ высокая, - приводит слова Сёмина "Чемпионат"

По мнению специалиста, тот факт, что футболисты российских клубов играют заметные роли в своих национальных командах, говорит о высоком уровне чемпионата России.Напомним, в матче первого тура группового этапа сборная Ирана сыграла вничью с Новой Зеландией со счётом 2:2.