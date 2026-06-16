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Игрок "Краснодара" и сборной Кабо-Верде: Возинья для нас - как Лев Яшин для России

Одним из героев сенсационной ничьей Кабо-Верде в матче с Испанией стал 40-летний вратарь Жозимар Возинья. После игры его выступление высоко оценил полузащитник "Краснодара" и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини.
Фото: ФИФА
Футболист признался, что для национальной команды Возинья является знаковой фигурой, а его вклад в развитие футбола страны трудно переоценить.

- Возинья - наша легенда, и мы все очень за него рады. Ему 40 лет, и вы не представляете, что этот человек для нас значит. Он как Лев Яшин для России? Очень возможно! - приводит слова Ленини "Спорт-Экспресс".

Напомним, в матче против Испании опытный голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности и совершил семь сейвов. Благодаря его игре дебютант чемпионатов мира сумел отобрать очки у одного из фаворитов турнира.

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