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Тарханов нашёл объяснение сенсациям на чемпионате мира - 2026
Сегодня, 20:37
Российский тренер Александр Тарханов в интервью
Rusfootball.info
рассказал, в чем причины сенсационной ничьей в матче Испании и Кабо-Верде, а также поделился мнением по поводу того, какого исхода следует ждать во встрече Франции и Сенегала.
Фото: ФИФА
- Почему действующие чемпионы Европы не смогли одолеть Кабо-Верде?
- Более точно ответить на этот вопрос можно будет, когда посмотрим матчи с участием Франции и Португалии. Но в целом сказал бы, что те футболисты, которые были много задействованы в европейских чемпионатах и еврокубках, сейчас играют на фоне усталости. А у сборной Испании в команде таких футболистов довольно много. Этим можно объяснить такого рода сенсации на турнире сейчас.
- Какой игры ждёте во встрече вице-чемпиона мира Франции с Сенегалом?
- Сейчас просто так никого не обыграешь. У Кюрасао вроде совсем слабая команда, но и то первый тайм для сборной Германии был тяжёлым. Опять же, очень много игр было в Европе - в чемпионатах и еврокубках. Паузы нет, подготовки очень мало. А после чемпионата мира, который закончится в середине июля, в августе уже национальные чемпионаты.
- И все же - Франция или Сенегал?
- Думаю, Франция: там очень звёздная команда. Но все зависит от того, какое состояние будет у игроков. У сборной Сенегала тоже хорошая команда. Поэтому не исключал бы неожиданного результата.
Виктория Яковлева,
Rusfootball.info
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Александр Тарханов
ЧМ-2026
Автор:
Дмитрий Кондратьев
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