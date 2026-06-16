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22:00
СенегалНе начат

Тарханов нашёл объяснение сенсациям на чемпионате мира - 2026

Российский тренер Александр Тарханов в интервью Rusfootball.info рассказал, в чем причины сенсационной ничьей в матче Испании и Кабо-Верде, а также поделился мнением по поводу того, какого исхода следует ждать во встрече Франции и Сенегала.
Фото: ФИФА
- Почему действующие чемпионы Европы не смогли одолеть Кабо-Верде?

- Более точно ответить на этот вопрос можно будет, когда посмотрим матчи с участием Франции и Португалии. Но в целом сказал бы, что те футболисты, которые были много задействованы в европейских чемпионатах и еврокубках, сейчас играют на фоне усталости. А у сборной Испании в команде таких футболистов довольно много. Этим можно объяснить такого рода сенсации на турнире сейчас.

- Какой игры ждёте во встрече вице-чемпиона мира Франции с Сенегалом?

- Сейчас просто так никого не обыграешь. У Кюрасао вроде совсем слабая команда, но и то первый тайм для сборной Германии был тяжёлым. Опять же, очень много игр было в Европе - в чемпионатах и еврокубках. Паузы нет, подготовки очень мало. А после чемпионата мира, который закончится в середине июля, в августе уже национальные чемпионаты.

- И все же - Франция или Сенегал?

- Думаю, Франция: там очень звёздная команда. Но все зависит от того, какое состояние будет у игроков. У сборной Сенегала тоже хорошая команда. Поэтому не исключал бы неожиданного результата.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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