Ловчев высказался об игре Бразилии при Анчелотти

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- Надо сказать, что марокканцы показали очень хороший футбол. А бразильцы пока плохо играют после прихода Анчелотти. Но он великий тренер, вытащит из них всё, - приводит слова Ловчева "Матч ТВ"

По мнению эксперта, марокканцы выглядели очень достойно и сумели навязать борьбу одному из фаворитов турнира.После первого тура сборные Бразилии и Марокко имеют по одному очку. В группе C они располагаются позади Шотландии и опережают команду Гаити.