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Ловчев высказался об игре Бразилии при Анчелотти

Ничья сборной Бразилии в матче с Марокко не стала неожиданностью для Евгения Ловчева. Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР отметил, что африканская команда заслужила положительный результат своей игрой.
Фото: ФИФА
По мнению эксперта, марокканцы выглядели очень достойно и сумели навязать борьбу одному из фаворитов турнира.

- Надо сказать, что марокканцы показали очень хороший футбол. А бразильцы пока плохо играют после прихода Анчелотти. Но он великий тренер, вытащит из них всё, - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".

После первого тура сборные Бразилии и Марокко имеют по одному очку. В группе C они располагаются позади Шотландии и опережают команду Гаити.

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