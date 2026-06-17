Мбаппе обошёл Месси по голам на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе продолжает стремительно подниматься в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.

Фото: Getty Images

Нападающий сборной Франции оформил дубль в матче с Сенегалом и превзошёл достижение Лионеля Месси по количеству голов на мундиалях.



Оба мяча форвард забил после перерыва, внеся решающий вклад в победу своей команды со счётом 3:1. Благодаря этому на счету капитана французов стало 14 голов на чемпионатах мира.



Для достижения этой отметки Мбаппе понадобилось всего 15 матчей. У Лионеля Месси, который ранее опережал француза, осталось 13 забитых мячей в 26 встречах на мировых первенствах.