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Мбаппе обошёл Месси по голам на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе продолжает стремительно подниматься в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.
Фото: Getty Images
Нападающий сборной Франции оформил дубль в матче с Сенегалом и превзошёл достижение Лионеля Месси по количеству голов на мундиалях.

Оба мяча форвард забил после перерыва, внеся решающий вклад в победу своей команды со счётом 3:1. Благодаря этому на счету капитана французов стало 14 голов на чемпионатах мира.

Для достижения этой отметки Мбаппе понадобилось всего 15 матчей. У Лионеля Месси, который ранее опережал француза, осталось 13 забитых мячей в 26 встречах на мировых первенствах.

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