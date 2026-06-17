Стало известно о состоянии Неймара перед матчем с Гаити

Сборная Бразилии получила позитивные новости по состоянию Неймара. Нападающий впервые за месяц принял участие в тренировке в общей группе национальной команды, сообщает Конфедерация футбола Бразилии.



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Футболист работал вместе с партнёрами на базе команды в Нью-Джерси. Для 34-летнего форварда это стало первым полноценным занятием с 17 мая, когда он получил повреждение икроножной мышцы.



Из-за травмы Неймар пропустил стартовый матч бразильцев на чемпионате мира - 2026 против Марокко, который завершился вничью со счётом 1:1. Сейчас игрок продолжает восстановление, однако его возвращение на поле становится всё более вероятным.



При этом окончательное решение по участию нападающего в игре второго тура группового этапа против Гаити пока не принято. Встреча состоится 20 июня.