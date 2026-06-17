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Холанд забил первый гол Норвегии на чемпионатах мира в XXI веке

Эрлинг Холанд вписал своё имя в историю норвежского футбола уже в первом матче чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Форвард сборной Норвегии оформил дубль в первом тайме встречи с Ираком и стал автором первого гола национальной команды на мундиалях в XXI веке.

Для Норвегии нынешний чемпионат мира стал первым за долгие годы. В последний раз команда выступала на мировом первенстве в 1998 году, когда сумела пробиться в 1/8 финала. С тех пор норвежцы не участвовали в финальных стадиях мундиалей.

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