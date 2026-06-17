Мбаппе приблизился к рекорду Клозе по голам на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе всё ближе к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Фото: ФИФА

Нападающий сборной Франции оформил дубль в матче с Сенегалом и сократил отставание от рекордсмена Мирослава Клозе до двух мячей.



Форвард отличился на 66-й и 90+6-й минутах встречи первого тура группового этапа ЧМ-2026, внеся решающий вклад в победу французов со счётом 3:1. Теперь в активе капитана сборной Франции 14 голов на мировых первенствах.



Для достижения этой отметки Мбаппе потребовалось всего 15 матчей. Рекорд чемпионатов мира по-прежнему принадлежит Мирославу Клозе, который за время выступлений за сборную Германии забил 16 мячей в 24 играх.