Гришин высказался о матче Ирана и Новой Зеландии

Матч между сборными Ирана и Новой Зеландии стал одним из самых приятных сюрпризов первого тура чемпионата мира - 2026 для Александра Гришина.

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- Игра понравилась, игра хорошая. Я не ожидал, что Новая Зеландия окажет такое сопротивление. По ходу игры новозеландцы понравились, я начал даже симпатизировать этой сборной, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".

По словам эксперта, сборная Новой Зеландии не только навязала борьбу более статусному сопернику, но и по ходу встречи заслужила симпатии нейтральных болельщиков. Напомним, поединок завершился результативной ничьей со счётом 2:2.Во втором туре группового этапа иранцы встретятся со сборной Бельгии, а команда Новой Зеландии сыграет против Египта. Оба матча состоятся 21 июня.