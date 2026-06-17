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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Ирак
1 - 4 1 4
НорвегияЗавершен
Аргентина
2 - 0 2 0
Алжир2 тайм
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Португалия
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ХорватияНе начат

Лионель Месси первым сыграл на шести чемпионатах мира

Очередной матч чемпионата мира принёс Лионелю Месси новое историческое достижение.
Фото: ФИФА
Выйдя на поле с первых минут во встрече Аргентины и Алжира, капитан действующих чемпионов мира стал единоличным рекордсменом по числу мундиалей в карьере.

Нынешнее мировое первенство стало для аргентинца шестым. Ранее Месси принимал участие в турнирах 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

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