Лионель Месси первым сыграл на шести чемпионатах мира

Очередной матч чемпионата мира принёс Лионелю Месси новое историческое достижение.

Фото: ФИФА

Выйдя на поле с первых минут во встрече Аргентины и Алжира, капитан действующих чемпионов мира стал единоличным рекордсменом по числу мундиалей в карьере.



Нынешнее мировое первенство стало для аргентинца шестым. Ранее Месси принимал участие в турнирах 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.