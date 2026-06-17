Мохеби на ЧМ-2026 установил уникальное достижение для "Ростова"

Футболист "Ростова" Мохаммед Мохеби вписал своё имя в историю донского клуба благодаря голу на чемпионате мира - 2026.



Фото: ФИФА

Иранский полузащитник отличился в матче группового этапа против Новой Зеландии, который завершился результативной ничьей со счётом 2:2. Ранее представители клуба из Ростова-на-Дону никогда не забивали на чемпионатах мира.



Примечательно, что последний футболист, выступавший за ростовскую команду и отличавшийся на мундиале, сделал это ещё в 1962 году. Тогда за сборную СССР на турнире в Чили забил Виктор Понедельник, защищавший цвета ростовского СКА.



Следующий матч на чемпионате мира сборная Ирана проведёт 21 июня против команды Бельгии.