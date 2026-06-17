Месси повторил рекорд Клозе на чемпионатах мира

Лионель Месси совершил мощный рывок в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира.

Фото: ФИФА

Нападающий сборной Аргентины оформил хет-трик в матче с Алжиром и догнал Мирослава Клозе, которому принадлежит рекорд по количеству голов на мундиалях. Третий мяч в ворота алжирцев стал для 38-летнего аргентинца 16-м на чемпионатах мира.



До начала встречи Месси уступал в рейтинге Килиану Мбаппе, однако по ходу игры сумел обойти француза, а также Герда Мюллера и Роналдо. Теперь аргентинец делит первое место с Мирославом Клозе. Форвард сборной Германии завершил карьеру на чемпионатах мира с 16 забитыми мячами в 24 матчах.



Ранее он вышел на поле на своём шестом чемпионате мира, став первым футболистом, которому покорилось это достижение.