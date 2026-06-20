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"Если так будут играть, могут вылететь". Бубнов назвал сборную-разочарование на ЧМ-2026

Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов скептически оценил перспективы сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Несмотря на четыре набранных очка после двух туров, игра команды Карло Анчелотти не произвела впечатления на эксперта. По мнению Бубнова, бразильцы действуют слишком медленно, а в атаке команда чрезмерно зависит от Винисиуса.

- Если они так будут играть, то выйдут в плей-офф. Но если попадут на какую-нибудь хорошую команду, там надо по сетке смотреть, то они могут в 1/16 вылететь, - заявил Бубнов в эфире "Коммент.Шоу".

Бразилия в 3-м туре группового этапа чемпионата мира сыграет с Шотландией.

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