"Если так будут играть, могут вылететь". Бубнов назвал сборную-разочарование на ЧМ-2026

Фото: Getty Images

- Если они так будут играть, то выйдут в плей-офф. Но если попадут на какую-нибудь хорошую команду, там надо по сетке смотреть, то они могут в 1/16 вылететь, - заявил Бубнов в эфире "Коммент.Шоу".

Несмотря на четыре набранных очка после двух туров, игра команды Карло Анчелотти не произвела впечатления на эксперта. По мнению Бубнова, бразильцы действуют слишком медленно, а в атаке команда чрезмерно зависит от Винисиуса.Бразилия в 3-м туре группового этапа чемпионата мира сыграет с Шотландией.