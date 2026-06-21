Вратарь Кюрасао Ром стал рекордсменом чемпионатов мира

Голкипер сборной Кюрасао Элой Ром установил рекорд финальных стадий чемпионатов мира по количеству сейвов в одном матче без овертаймов.

Фото: Reuters

Как сообщает Opta Joe, в матче со сборной Эквадора (0:0) Ром отразил 15 ударов по своим воротам, чего ранее на групповом этапе не удавалось никому. Напомним, что статистика на чемпионатах мира, в том числе статистика сейвов, ведётся с 1966 года.



С одним очком сборная Кюрасао замыкает таблицу группы E ЧМ-2026, но ещё может выйти в 1/16 финала. В заключительном туре группового этапа кюрасаоанцы сыграют с командой Кот-д'Ивуара (2-е место, 3 очка). Матч пройдёт 25 июня, начало — в 23:00 мск.