Нагельсман подробнее рассказал о травме Шлоттербека

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал о специфике и степени тяжести травмы центрального защитника команды Нико Шлоттербека.

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"У Нико подозревают повреждение связок. Всё выглядит не очень хорошо", — приводит слова Нагельсмана Фабрицио Романо.

Футболист был заменён в перерыве матча со сборной Кот-д'Ивуара (2:1).В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 со сборной Кюрасао (7:1) Нико Шлоттербек провёл на поле все 90 минут и отличился забитым мячом.Набрав 6 очков в двух турах, Германия гарантировала себе выход в 1/16 финала мирового первенства с первого места в группе E. В заключительном туре групповой стадии немцы сыграют с Эквадором (3-е место, 1 очко), Кот-д'Ивуар (2-е место, 3 очка) померится силами с Кюрасао (4-е место, 1 очко). Обе игры пройдут 25 июня и начнутся в 23:00 мск.