Ямаль обвинил журналистов в поспешных выводах об игре некоторых команд

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о критике игры команды со стороны СМИ после ничьей в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Кабо-Верде (0:0).

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"Вы, журналисты, ужасно спешите закончить свою работу. Только первый день, Испания и Португалия заработали по одному очку, Аргентина и Франция победили, а вы думаете, что обе команды выйдут в финал. Я просто этого не понимаю.

По мнению Ямаля, журналисты делают поспешные выводы на основе выступлений сборных в первом туре групповой стадии.Вместо того чтобы наслаждаться матчами, вы делаете поспешные выводы. До 19 июля вы не узнаете, кто победит, а вы хотите знать это сегодня. Для вас Испания ужасна, но для тех, кто действительно разбирается в футболе, это не так", — передаёт слова Ямаля Mundo Deportivo.Во 2-м туре групповой стадии ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча состоится сегодня, 21 июня, на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте, штат Джорджия, США. Начало — в 19:00 мск.