Тренер сборной Уругвая Бьелса высказался против пауз на водопой на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса считает, что обязательные паузы на водопой в матчах чемпионата мира-2026 негативно сказываются на игре команд.

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"Переход к четырём игровым отрезкам меняет само устоявшееся понимание вида спорта. Это ничего не добавляет игре, но многое у неё отнимает.

Паузы, чтобы попить воды, объявляются в каждом матче ЧМ-2026 вне зависимости от погодных условий, чтобы обеспечить для всех команд равные условия. Официальные телевещатели турнира в эти перерывы демонстрируют зрителям рекламу.Когда было принято решение разделить матч на четыре части, никто не задумался о том, как это может повлиять на то, благодаря чему футбол стал настолько захватывающим видом спорта. Вместо этого учитывались другие последствия. До этого решения футбол имел одни характеристики, теперь они другие", — приводит слова Бьелсы Роберто Парроттино.В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Уругвая сыграла вничью 1:1 с командой Саудовской Аравии. В ночь с 21 на 22 июня подопечные Марсело Бьелсы в рамках 2-го тура ЧМ-2026 померятся силами со сборной Кабо-Верде. Встреча стартует в 01:00 мск 22 июня.