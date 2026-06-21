Бубнов прокомментировал вторую победу сборной Германии на чемпионате мира

Сборная Германии заслуженно добилась победы над Кот-д'Ивуаром во втором туре чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФИФА

- Немцы доказали, что умеют побеждать. Немцы оказались хладнокровнее в завершении атак. Германия может сосредоточиться на подготовке к плей-офф и изучении соперника в 1/16 финала, - написал Бубнов в телеграм-канале.

Такое мнение выразил экс-футболист Александр Бубнов после завершения встречи. По словам эксперта, немецкая команда продемонстрировала характер и сумела лучше распорядиться своими моментами.После двух туров команда Юлиана Нагельсманна набрала шесть очков и возглавляет группу Е. Заключительный поединок группового этапа Германия проведёт против Эквадора.