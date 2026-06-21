Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эквадор
0 - 0 0 0
КюрасаоЗавершен
Тунис
0 - 4 0 4
ЯпонияЗавершен
Испания
19:00
Саудовская АравияНе начат
Бельгия
22:00
ИранНе начат

Бубнов прокомментировал вторую победу сборной Германии на чемпионате мира

Сборная Германии заслуженно добилась победы над Кот-д'Ивуаром во втором туре чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Такое мнение выразил экс-футболист Александр Бубнов после завершения встречи. По словам эксперта, немецкая команда продемонстрировала характер и сумела лучше распорядиться своими моментами.

- Немцы доказали, что умеют побеждать. Немцы оказались хладнокровнее в завершении атак. Германия может сосредоточиться на подготовке к плей-офф и изучении соперника в 1/16 финала, - написал Бубнов в телеграм-канале.

После двух туров команда Юлиана Нагельсманна набрала шесть очков и возглавляет группу Е. Заключительный поединок группового этапа Германия проведёт против Эквадора.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится