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Экс-футболист "Зенита" обратился к Роналду

Бывший защитник "Зенита" и сборной Португалии Бруну Алвеш поддержал Криштиану Роналду на фоне критики, обрушившейся на форварда после стартового матча чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
В своей публикации в социальных сетях экс-футболист дал понять, что не считает нападки на нападающего обоснованными и напомнил о его достижениях в мировом футболе.

- Легенды вечны. Кто-то обсуждает футбол, ничего там не добившись. Критиковать могут только те, кто чего-то достиг. Мы верим в тебя, Криштиану, - написал Алвеш.

Старт мирового первенства для португальцев получился не самым удачным. Команда Роберто Мартинеса не смогла обыграть ДР Конго (1:1), а игра Криштиану Роналду после финального свистка стала одной из главных тем для обсуждения среди экспертов.

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