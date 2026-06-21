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Ямаль повторил достижение Пеле на чемпионатах мира

18-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль вписал своё имя в историю чемпионатов мира.
Фото: Getty Images
В матче второго тура группового этапа против Саудовской Аравии молодой футболист отметился первым голом своей команды и установил редкое достижение.

Как сообщает Opta, Ямаль стал лишь вторым игроком в истории мировых первенств, которому удалось открыть счёт в матче чемпионата мира до достижения 19-летнего возраста. Ранее подобным отметился только легендарный Пеле.

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